تجدّد الصمائم الكبرى بدءً من الأحد القادم

في تصريحات لــ "النهار أون لاين"، أفاد "الشيخ فرحات" أنّ موجة الحر ستتجاوز 40 درجة مئوية في غضون الــ 72 ساعة القادمة، على أن تستمر إلى غاية نهاية أوت الجاري، في الجزائر ودول المغرب العربي متل تونس والمغرب .

وحسب المصدر نفسه، فإنّ درجات الحرارة التي تراجعت اليوم الخميس في الجزائر، كانت بلغت ذروتها في شهري جويلية وأوت الجاري بمعدل 46.1 درجة مئوية سجّلتها بولاية قالمة (شرق الجزائر)، وهو معدل قياسي مقارنة بالمعدلات المسجلة في كل من تونس والمغرب، حيث بلغ معدل الزيادة عن المعدل الفصلي لشهر أوت بـ 12 درجة مئوية بقالمة، فيما سجلت 42.8 درجة مئوية بقسنطينة كمعدل فصلي منذ بداية شهر أوت بزيادة وصلت 10 من المئة عن المعدل الشهري .

أوت 2017 الأكثر حرارة في الجزائر منذ 14 عاما

لفت "الشيخ فرحات" أنّ الحرارة في أوت 2017 سجّلت معدلات قياسية لم يسبق تسجيلها منذ سنة 2003 ةذلك على مستوى المنطقة المغاربية، حيث بلغت أعلى معدل بولاية قالمة، فيما تأتي ولاية قسنطينة في المرتبة الرابعة، علما أنّ الصف الثاني عاد لمدينة فاس المغربية ثم المركز الثالث للقيروان التونسية.

وحسب "فرحات"، يعود سبب هذا الإرتفاع الكبير في الحرارة إلى الإحتباس الحراري الذي يؤثر على الطقس ليس في الجزائر فحسب، بل في عدة دول أوروبية على غرار إسبانيا ودول البلقان.

للإشارة، فإنّ درجات الحرارة بالجزائر وصلت لأول مرة إلى 45 درجة مئوية بالولايات الساحلية، فيما سجلت من 48 حتى 50 درجة في المناطق الداخلية للوطن.