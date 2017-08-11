بوتفليقة للرئيس التشادي: "ملتزمون بترقية مصالح إفريقيا"

في برقية تهنئة أرسلها إلى "ديبي" بمناسبة إحتفال بلاده بعيدها الوطني، أعرب بوتفليقة عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وأكد الرئيس بوتفليقة، أنّ إحتفال جمهورية تشاد بعيدها الوطني مناسبة طيبة إغتنمها ليوجه باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بالتهاني الحارة مشفوعة بخالص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والإزدهار للشعب التشادي الشقيق.

وأضاف رئيس الجمهورية: "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر لكم عن إرتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، وأؤكد لكم استعدادي لبذل ما وسعني بذله في سبيل خدمة مصلحة شعبينا الشقيقين.