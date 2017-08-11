"بدوي": أكثر من 18 شخصا افتعلوا حرائق الغابات

في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل خُصّصت لتقييم واقع التنمية على مستوى ولاية "عين قزام" المنتدبة، أفاد "بدوي" أنّ مصالح الأمن وفي مقدمتها مصالح الدرك أوقفت أكثر من 18 شخصا في حالات تلبّس، حيث افتعل هؤلاء عدة حرائق في مناطق متعددة من الوطن.

استمرار غياب ثقافة التأمين الفلاحي

أوضح مسؤول قطاع الداخلية، أنّ ثقافة التأمين في القطاع الفلاحي لاتزال غائبة، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات صارمة لتعويض ومرافقة المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية، سواءً كانت حرائق أو فيضانات، مفيدا بأنّ التعويضات ستكون في مستوى حجم الخسائر المسجلة، خاصة وأنّ التعويضات ستكون بعد تحقيقات ميدانية معمقة من قبل المصالح الأمنية.

تقييم خسائر فيضانات الجنوب قريبا

بشأن خسائر الفيضانات التي مست مؤخرا بعض ولايات الجنوب، أفاد "بدوي" أنّ هناك لجان تعمل في الميدان لتقييم خسائر الأمطار الطوفانية التي مسّت ولايتي أدرار وتمنراست وغيرها من مناطق الجنوب المتضررة، مشيرا إلى أنّ هذه اللجنة ستنهي عملها في القريب العاجل لتحديد كل احتياجات السكان المتضررين.