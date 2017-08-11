بالفيديو- "بدوي": "مركزية القرار تعقّد المسؤولين المحليين"

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةّ، نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، المسؤولين المحليين لـ "التخلص من مركزية القرار".

في تصريحات صحفية برسم جولته الجنوبية، أقرّ، بدوي، أنّ "مركزية القرار صارت عقدة بالنسبة للعديد من المسؤولين المحليين"، مشددا: "هي أزمة حقيقية لا تزال الجزائر تعاني منها".

ولدى استضافته من لدن تلفزيون "النهار"، أكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الرزاق صاغور، أنّ "بدوي" لاحظ أنّ كثيرا من القرارات المركزية "لا تطبق على المستوى المحلي ولا تؤخذ بعين الإعتبار"، مضيفا أنّ "الوزير أراد إعطاء صرامة أكبر في تنفيذ التعليمات".

وفي السياق ذاته، أضاف، صاغور: "الوزير وجّه رسالة لطمأنة المواطنين بأنّ السلطات على دراية بشؤونهم، لذا سيضع آلية جديدة لمتابعة تطبيق القرار".