إيقاف 33 متورطا في الإجرام بالعاصمة

حسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنّ الموقوفين تورطوا في حيازة المخدرات والإتجار بها، فضلا عن العثور على أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام بحوزتهم، وكللت العمليات بحجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

وبغرض القضاء على ظاهرة الحظائر العشوائية بالعاصمة، تمّ توقيف 10 أشخاص كانوا يستغلون فضاءات عمومية لأجل إنشاء حظائر بطريقة غير شرعية.

وفي إطار محاربة تقليد مادة التبغ والترويج غير القانوني لعلب السجائر، تمكنت شرطة الحدود البحرية من حجز 31730 خرطوشة و325 كيس من مادة الشمة خلال عمليتين منفصلتين بميناء الجزائر، مع توقيف المشتبه فيهما.

وتمّ حجز الكمية المذكورة من السجائر والشمة إثر معالجة روتينية لمركبة كانت ضمن رحلة بحرية متجهة نحو إحدى الدول الأوروبية.