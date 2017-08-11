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حجز أزيد من 6 ألاف قارورة خمر في أم البواقي وعين الدفلى

نشر يوم 2017/08/11 1 0 مهدي فيراس حجز أزيد من 6 ألاف قارورة خمر في أم البواقي وعين الدفلى
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ3000 قارورة من مختلف الأنواع والاحجام.

وتمت العملية اثر معلومات تسربت تخص شخص مشتبه فيه بنقل كمية من للمشروبات بواسطة سيارة نفعية، حيث تم وضع حاجز أمني له بالمدخل الرئيسي لمدينة عين البيضاء سمح بتوقيفه متلبسا . 

وفي نفس السياق أوقفت قوات الشرطة بولاية عين الدفلى مروجين للمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية في العشرينات من العمر، وكذا حجز 3101 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام ومبلغ مالي قدره بـ00. 15200 دج من عائدات الترويج. 

وتمت العملية اثر معلومات مفادها  ان شخص المشتبه فيه بحوزته كمية كبير من المشروبات الكحولية بدون ترخيص بمقر اقامته، وبعد الحصول عن اذن بالتفتيش تم من خلاله حجز الكمية المذكورة سالفا.

وتم تقديم المشتبه فيه الى الجهات القضائية بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية.

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