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"ولد عباس": "ندعم حكومة تبون"

نشر يوم 2017/08/12 1110 0 إيمان علي إسماعيل "ولد عباس": "ندعم حكومة تبون"
شدّد، جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، على أنّ "الأفلان" يدعم حكومة تبون التي لا يزال رئيس الجمهورية يثق فيها، مشيرا إلى أنّ ما حدث في الأيام الاخيرة "زوبعة في فنجان لا أكثر".

برسم لقائه الصحفي، ذكر "ولد عباس": "لن أحلّل أو أناقش ما قاله رئيس الجمهورية"، وأضاف: "التعليمات الأخيرة التي وجّهها رئيس الجمهورية دليل قاطع على أنّه الحاكم الفعلي وصاحب القرار في الجزائر، وله إطلاع على كل الملفات".

وسبق لـ "ولد عباس" أن صرّح قبل 48 ساعة: "لا كلام فوق ما قاله الرئيس للوزير الأول"، تعقيبا من الرقم الأول في الحزب العتيد على التعليمات الصارمة والإستعجالية التي وجّهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين  الإقتصاديين، والتي حملت طابعا اشهاريا رسم صورة سيئة لدى الملاحظين  الأجانب لمناخ الإستثمار بالجزائر".

وأوعز "ولد عباس" في تصريح صحفي: "عندما يتحدث الرئيس ... ينتهي كل شيىء"، في تأكيد على تأييد تشكيلة الغالبية، التام لما أصدره القاضي الأول في البلاد.

 

 

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