سيدي بلعباس: تجنيد 36 بيطريا لمراقبة الأضاحي

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "بوهنة"، قوله أنًّه سيتم إصدار شهادات صحية للمواشي، خلال أي تنقلات، قبيل عيد الأضحى، مشيرا إلى أنّ البرنامج سيطبق قبل وخلال يوم العيد.

وفي السياق ذاته، ذكر "بوهنة" أنّ الأطباء البياطرة سيكونون ملزمين بالمناوبة خلال يومي عيد الأضحى، وذلك من أجل مراقبة الأضاحي، وتوعية المواطنين حول أخطار الكيس المائي وكيفية التخلص منه، كما سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم حملات تحسيسية وحصص إذاعية لتوعية المواطنين في هذا الشأن، والموالين من أجل توفير تغذية ملائمة لماشيتهم للمحافظة على الصحة العمومية.

وفي ما يتعلق بالصحة الحيوانية على المستوى الولائي كشف، المفتش البيطري، أنّه لا وجود لأمراض حيوانية على غرار الحمى القلاعية خلال هذا العام، مشيرا، إلى أنّ مجمل أسواق الولاية، تخضع للرقابة البيطرية منذ شهر مارس الفارط، وأنّ مكان جمع وبيع المواشي محددة بقرار ولائي.