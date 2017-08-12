التحويلات الجامعية بين 10 و14 سبتمبر القادم

قررت وزارة التعليم العالي فتح باب التحويلات الجامعية، في الفترة ما بين 10 و14 سبتمبر المقبل، للراغبين في تغيير تخصصاتهم، في حال عدم تجسيد رغباتهم الأولى.

قال، محمد صالح صديقي، إنّ معالجة الرغبات للمرحلة الثانية ستكون من 14 إلى 16 أوت المقبل، والإعلان عن نتائج التوجيهات المرحلة الثانية ستكون يوم 16 أوت، مشيرا إلى أنّ فتح الأرضية المخصصة لطلبات الإيواء ستكون بين 12 إلى 18 أوت ومن 5 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ فترة تغييرات التوجيهات المسموح بها ستكون يومي الخامس والسادس سبتمبر الداخل، ومعالجة تغيير التوجيه سيكون من السابع إلى التاسع سبتمبر، أما التسجيلات النهائية فستكون من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وأشار، صديقي، أنّ معالجة طلبات تغييرات التوجيه المسموح بها، ستكون نحو فرع آخر داخل المؤسسة نفسها، أو نحو مدينة جامعية أخرى بالنسبة للطلبة الذين تمّ تحويل أوليائهم قصريا أو المنتمين للأسلاك الخاصة، أو تغيير الإقامة الناجم عن زواج الطالبات.