"لوندا" تدفع أزيد من 84 مليار سنتيم للمؤلفين

في لقاء صحفي بالعاصمة، قال، بن شيخ، إنّ عملية دفع الحقوق انطلقت قبل أسبوعين لفائدة المؤلفين الجزائريين والأجانب الذين تم استغلال أعمالهم في 2016 عبر مجموع الإذاعات والقنوات التلفزيونية العمومية والأقراص المضغوطة، مضيفا أنّ الإجراءات "لاتزال جارية" فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية الخاصة.

وأضاف المتحدث أنّ مؤسسته ستدفع نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر المقبل، الحقوق المجاورة التي تخص الموسيقيين والممثلين والمغنيين والراقصين وغيرهم، إضافة إلى المنتجين.

وفيما يخص الاتفاقية التي وقّعها الديوان في 2014 مع موقع "يوتيوب"، قال المتحدث أنّ إدارة الشبكة المذكورة "أصبحت تتعامل مع الفنانين، وتدفع لهم حقوقهم مباشرة وخصوصا المشهورين منهم"، مضيفا أنّ ما تحصل عليه الديوان من "يوتيوب" على مدار ثلاث سنوات "مبالغ زهيدة جدا" لم تتجاوز في بعض الأحيان "190 أورو في ثلاثة أشهر".

الجدير بالذكر أنّ الديوان الذي يضم 19 ألف عضو جزائري، له 17 وكالة عبر الجزائر، ودفع في 2016 ما قيمته 367 مليون دينار من حقوق لفائدة المؤلفين نظير استغلال إبداعاتهم في 2015.