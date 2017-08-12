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توظيف الأساتذة: حظوظ وافرة لمتصدّري القوائم الإحتياطية

نشر يوم 2017/08/12 1543 0 ليلى عيد توظيف الأساتذة: حظوظ وافرة لمتصدّري القوائم الإحتياطية
يحظى متصدرو القوائم الإحتياطية لمسابقة الأساتذة 2017، بفرص كبيرة للظفر بوظائف ضمن حصة العشرة آلاف منصب المتاحة، اعتبارا لوجود عدد كبير من الأساتذة لم يودعوا بعد ملفات التقاعد، في وقت تضمّ القوائم الاحتياطية 124183 أستاذا احتياطيا في الطورين المتوسط والثانوي.

حسب الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، ستقوم مديريات التربية عبر الوطن لاحقا، باستدعاء أساتذة احتياطيين، حسب احتياجات كل مديرية، وتبعا لشغور المناصب. 

أما بالنسبة للعدد المتبقي للإحتياطيين، فسيتوقف توظيفهم على التوجه العام للتوظيف العمومي، خاصة في قطاع التربية، فضلا عن التوجه الخاص بالدولة في قطاع التعليم.

ففي حالة مواصلة الدولة التخلي عن الأساتذة القدامى من خلال التقاعد، سترتفع حظوظ الإحتياطيين في التوظيف خلال الموسم الدراسي القادم 2017- 2018، أما في حال تجميد طلبات الأساتذة الراغبين في التقاعد، فإنّ عملية توظيف الأساتذة لن تتم بالوتيرة التي كانت عليها في السنة الفارطة.

للإشارة، لا تزال عملية توظيف الأساتذة الإحتياطيين في الطور الإبتدائي لسنة 2016، سارية المفعول تبعا لشغور الكثير من المناصب.

 

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