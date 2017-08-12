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أمن العاصمة يزيل أكثر من 100 مفرغة

نشر يوم 2017/08/12 345 0 النهار أون لاين أمن العاصمة يزيل أكثر من 100 مفرغة
أعلن أمن ولاية الجزائر، اليوم السبت، عن تمكنه من إزالة أكثر من 106 مفرغة غير شرعية للنفايات في شهر جويلية الأخير، من أصل 202 مفرغة في المدينة الأولى للبلاد.

حسب بيان لمصالح الأمن، قامت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة في الشهر المنقضي بإحصاء 533 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات تم من خلالها إزالة 106 موقع مصنذف في خانة "النقاط السوداء".

 

وأفيد أنّ المصالح ذاتها نفّذت 145 تدخل متعلق بإنجاز بنايات دون رخصة، و6 تدخلات حول عدم مطابقة البنايات للرخص المسلّمة، مع تسجيل 54 تدخل آخر متعلق بالتجارة غير الشرعية حوّل على إثرها 31 شخصا نحو مقرات الشرطة. 

أما بخصوص النشاطات المتعلقة بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، تمّ إحصاء 9 تدخلات متعلقة بــ "رمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني، وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد"، ناهيك عن تسجيل حالة واحدة استعملت فيها المياه القذرة غير الصالحة لغرض السقي.

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