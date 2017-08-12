أمن العاصمة يزيل أكثر من 100 مفرغة

حسب بيان لمصالح الأمن، قامت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة في الشهر المنقضي بإحصاء 533 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات تم من خلالها إزالة 106 موقع مصنذف في خانة "النقاط السوداء".

وأفيد أنّ المصالح ذاتها نفّذت 145 تدخل متعلق بإنجاز بنايات دون رخصة، و6 تدخلات حول عدم مطابقة البنايات للرخص المسلّمة، مع تسجيل 54 تدخل آخر متعلق بالتجارة غير الشرعية حوّل على إثرها 31 شخصا نحو مقرات الشرطة.

أما بخصوص النشاطات المتعلقة بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، تمّ إحصاء 9 تدخلات متعلقة بــ "رمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني، وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد"، ناهيك عن تسجيل حالة واحدة استعملت فيها المياه القذرة غير الصالحة لغرض السقي.