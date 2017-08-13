وزارة التجارة تدرس منع استيراد الطماطم من الخارج

في تقرير مفصل أعدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جرى إدراج الطماطم كمادة ممنوعة من الاستيراد، وذلك لحماية المنتوج الوطني، حيث يعمد الكثير من الفلاحون إلى رمي فوائض الانتاج، بعدما ترفض المصانع شرائها بسبب تشبعها.

وقال، عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام بالنيابة للاتحاد الوطني للفلاحين، في تصريح لـ "النهار أون لاين"، إنّ وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، كشف خلال الإجتماع الأخير الذي تم عقده بين الإتحاد والوزارة، عن رفع مصالحه تقريرا مفصلا لوزارة التجارة بغرض منع إستيراد الطماطم، من أجل الحد من رمي تلك الفوائض من المنتوج الغزير للطماطم هذا العام.

وفي هذا السياق، قال المتحدث ذاته إنّ وزارة التجارة تدرس الآن التقرير، وتعمل على إقرار منع استيراد الطماطم من الخارج.