بالفيديو - خبيران لـ "النهار": الصحة في الجزائر تحتاج إصلاحا عميقا"

في تصريحات بثها تلفزيون "النهار"، أكّد "زبير ركيك" مدير المستشفى الجامعي "نفيسة حمود" (بارني) بحسين داي في العاصمة، أنّ خلل القطاع الصحي يكمن في الطابع الإداري للمستشفيات، حاثا على إعادة النظر في قانون الصحة.

وقال، ركيك، أنّ "نظام الصحة يتطلب إصلاحا بطريقة مستدامة"، وأضاف: "بعض المستشفيات تفتقر للإمكانيات، لأنّ المنطقة الموجودة فيها، لا تتطلب إمكانيات كبيرة".

من جهته، رأى "عبد الحفيظ كورتل" المستشار القانوني لتلفزيون "النهار"، بـ "وجوب إعادة النظر بعمق في قطاع الصحة بالجزائر"، مشيرا إلى أنّ المواطنين لا يعرفون حقوقهم في القطاع الصحي، وهو ما يؤثر على المطالبات والمردوديات.









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