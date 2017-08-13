بالصور...الجيش يكشف مخبأ يحتوي على 40 قطعة سلاح ببرج باجي مختار

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أفيد أنّه إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم عن المخبأ المذكور الذي احتوى على أربعين قطعة سلاح، فضلا عن الذخيرة.

وأضاف بيان أنّ مفرزتي الجيش تمكنتا من حجز قاذفين صاروخيين من نوع RPG-2، و4 رشاشات من نوع PKT، رشاشين من نوعFMPK، 4 رشاشات من نوع RPK، 14 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 7 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و7 بنادق تكرارية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وتأتي العملية النوعية في اطار الحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني، وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار ووحدة البلاد.