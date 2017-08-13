إيقاف 6 أشخاص وحجز 39 كلغ كيف في تلمسان

جاء في بيان لخلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، أنّ العملية تمت أمس السبت، من طرف أعوان الفرقة المتنقلة لـ"مغنية" بالتنسيق مع فرق الجمارك لـ"سبدو" و"العريشة"، بعد ورود معلومات، ما مكّن من حجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج على متن مركبة، إثر كمين تم نصبه بالقرب من منطقة بوسدرة ببلدية "سيدي مجاهد" التابعة لدائرة "بني بوسعيد".

وبرسم العملية نفسها، تمّ حجز سيارة أخرى كان يستعملها المهربون لفتح الطريق، إلى جانب دراجتين ناريتين.

وتم توقيف 6 مخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وقدّرت قيمة البضاعة المحجوزة ووسائل النقل بـ4.170.000 دج، فيما بلغت الغرامة الجمركية 41.700.000 دج.