الرقم الأخضر يطيح بعصابة في الوادي

تمكنت قوات الشرطة بالوادي، اليوم الأحد، من إيقاف 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر، على خلفية تورطهم في قضية "تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايتي السرقة وبالتعدد والعنف ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد".

أفادت مراجع أمنية أنّ "حيثيات العملية تمت بناءً على مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548، وردت الى عناصر أمن دائرة زريبة بالوادي من طرف أحد المواطنين مفادها تعرض صاحب محل لبيع المواد الغذائية وسط المدينة إلى الاعتداء من طرف 3 أشخاص حاولوا سرقة محله للاستيلاء على صندوق النقود الخاص بالمحل".

ولهذا الغرض، "تنقلت قوات الشرطة الى عين المكان حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول، فيما لاذ شريكيه بالفرار الى وجهة مجهولة.

وإثر تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة بالمدينة، تم تحديد مكان تواجد اللصين وتوقيفهما في مدة زمنية وجيزة وبحوزتهما قارورة مسيلة للدموع وخمسة أشرطة بلاستيكية خاصة بتثبيت إطارات عجلات السيارات التي استعملوها في تقييد يدي ورجلي الضحية بعد رشه بالغاز المسيل للدموع والاعتداء عليه بالضرب.