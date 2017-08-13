مساهل: جولتي الشرق أوسطية كانت مثمرة

في لقاء مع وسائل الإعلام عقب جولته العربية، قال، مساهل، أنه "لمس

إرادة لدى المسؤولين العرب من أجل مزيد من التنسيق والتشاور لرفع التحديات، وتجاوز الصعوبات التي تعيشها دول المنطقة، بعيدا عن الحلول المفروضة من الخارج" .

وأوضح الوزير "اهتمام القادة العرب بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب"، و"معرفة أسباب نجاح الجزائر في تجاوز أزمتها الأمنية وتواجدها حاليا في قائمة الدول الأكثر أمنا عالميا حسب تصنيفات المنظمات الدولية".

وانتهى "مساهل" إلى إبراز "أنّ الجزائر أصبحت مدرسة في مكافحة الارهاب والتطرف واستقلالية القرار التي دفعنا ثمنها غاليا" .