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بسبب نقص السيولة.. بنك الجزائر يخفّض الإحتياطات إلى 4 %

نشر يوم 2017/08/13 335 0 هواري شالخ بسبب نقص السيولة.. بنك الجزائر يخفّض الإحتياطات إلى 4 %
قرر بنك الجزائر تخفيض معدل الإحتياطات الاجبارية للبنوك بدءً من هذا الثلاثاء (15 أوت الجاري)، لينتقل من 8 بالمئة إلى 4 بالمئة.

ب تعليمة جديدة منشورة على الموقع الرسمي للبنك إياه، أفيد أنّ معدل الاحتياطات الاجبارية للبنوك، سيعرف تخفيضا جديدا في غضون الــ 48 ساعة القادمة، وجاءت التعليمة 4-2017 الصادرة في 31 جويلية الأخير، لتعدّل وتتمّم التعليمة 2-2014 الصادرة في 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الإحتياطات الإجبارية.

وقام البنك بتخفيض معدل الإحتياطات في 15 ماي 2016، لينتقل من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة قصد السماح للبنوك بضخ قدر أكبر من السيولة في السوق.

وتمثل الإحتياطات الإجبارية، الإحتياطات المالية التي يتوجب على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي.

 

 

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