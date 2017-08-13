بسبب نقص السيولة.. بنك الجزائر يخفّض الإحتياطات إلى 4 %

ب تعليمة جديدة منشورة على الموقع الرسمي للبنك إياه، أفيد أنّ معدل الاحتياطات الاجبارية للبنوك، سيعرف تخفيضا جديدا في غضون الــ 48 ساعة القادمة، وجاءت التعليمة 4-2017 الصادرة في 31 جويلية الأخير، لتعدّل وتتمّم التعليمة 2-2014 الصادرة في 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الإحتياطات الإجبارية.

وقام البنك بتخفيض معدل الإحتياطات في 15 ماي 2016، لينتقل من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة قصد السماح للبنوك بضخ قدر أكبر من السيولة في السوق.

وتمثل الإحتياطات الإجبارية، الإحتياطات المالية التي يتوجب على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي.