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معجم قانوني موحّد وقاعدة مخطوطات قريبا

نشر يوم 2017/08/13 162 0 هاجر بوعلي/ فهيمة قندوز معجم قانوني موحّد وقاعدة مخطوطات قريبا
وقع المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الأحد، إتفاقيتين بين المجلس الأعلى للغة العربية وجامعة الجزائر 1، تهدفان إلى إنجاز أدلة بخصوص معجم موحد للمصطلحات القانونية، وإنجاز قاعدة بيانات للمخطوطات الجزائرية.

في تصريحات لــ "النهار أون لاين"، كشف رئيس المجلس الإسلامي "بوعبد الله غلام الله"، عن تشكيل لجنة مشتركة بين هيئته ومجلس اللغة العربية، إضافة إلى جامعة الجزائر 1، تضم خبراء من كل مجلس الهدف منها توحيد المصطلحات الشرعية، القانونية والإدارية.

 

وأضاف "صالح بلعيد" رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أنّ الهدف من هذه الإتفاقية هو إنجاز أدلة بخصوص المعجم أو القاموس الموحد للمصطلحات، مشيرا إلى أنّ هذه الفكرة انطلقت من بعض أساتذة معهد الحقوق، بسبب فوضى في تعدد المصطلحات.

وتمّ إبرام إتفاقية ثنائية بين المجلس الإسلامي ومجلس اللغة العربية، تتضمن إنجاز "معلمة" للمخطوطات الجزائرية، بهدف إنجاز فهرسة للحفاظ على التراث العربي والكشف عنه لدى العلماء والباحثين.

وأضاف "بلعيد" أنّ هذه المخطوطات ستكون مرقمنة، موجهة بصفة عامة لفئة الطلبة، الأساتذة الباحثين و المكتبات العمومية، لتسهيل عملية الإطلاع عليها .

هذا ويطمح أطراف الإتفاق تحقيق المشروع قبل نهاية ديسمبر2018.

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