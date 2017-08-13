وهران: مراقبة واسعة لمستغلي شواطئ

أوضح "مراد بوجنان" رئيس مصلحة مراقبة ومتابعة الأنشطة السياحية بالمديرية الولائية للسياحة و الصناعات التقليدية أنه تم اقرار هذه العملية المرتقبة من اليوم، حتى17 من الشهر الحالي بعد تسجيل العديد من النقائص على مستوى البلديات الساحلية لولاية وهران خاصة فيما يخص النظافة و صرف المياه القذرة بالإضافة إلى بعض النقائص المرتبطة بالأنشطة وكذا عدم احترام مجانية الشواطئ.

مضيفا: أن هذه العملية تندرج في إطار محاربة انتشار الأنشطة الغير مرخصة، وتم إلزام مستغلي الحظائر ومواقع ركن سيارات المطروحة للمناقصة بعرض الأسعار وكذا إجبار مستغلي الشواطئ والفضاءات خاصة ممن يملكون معدات الشواطئ على الالتزام بدفتر الشروط يضيف ذات المسؤول.

وأشار "بوجنان" إلى أن الخدمات الأخرى المعهودة كتسيير المرشات ودورات المياه على مستوى الشواطئ تخضع كذلك إلى احترام دفتر الشروط.