تيبازة: كشف مخبأين وتدمير 18 قنبلة تقليدية

حسب بيان للوزارة ذاتها، فإنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت، أمس الأحد، من كشف وتدمير المخبأين المذكورين، وعُثر داخلهما على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة، فضلا عن معدات تفجير ومنظاري ميدان وأجهزة إلكترونية، وكميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية.

9 مهربين وتجار مخدرات وحجز أكثر من 240 كلغ كيف

كلّلت محاربة التهريب والجريمة المنظمة، بإيقاف 9 مهربين وتجار مخدرات، فضلا عن حجز أكثر من 240 كلغ كيف.

وأفيد أنّه تمّ إيقاف مهربين وحجز شاحنتين محملتين بـ 40.4 قنطار من التبغ، بكل من الوادي وبسكرة، ناهيك عن حجز مركبة رباعية الدفع محمّلة بـ 1.65 طن من المواد الغذائية بعين قزام، وأخرى محملة بـ 1350 لتر من الوقود بتندوف.

وفي عمليتين منفصلتين، تمكّن عناصر الدرك وحرس الحدود من توقيف تاجري مخدرات وحجز 242.4 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان، كما أوقفت عناصر الدرك الوطني خمسة مهربين بتمنراست، وجرى حجز سيارة و200 غرام من المعدن الأصفر.

وتم إيقاف 27 مهاجرا غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بكل من تلمسان والنعامة، بشار وأدرار.