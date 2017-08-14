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تيارت: سكان الاسطبلات يثورون ضدّ الوعود المعلّقة

نشر يوم 2017/08/14 1003 0 مريم.ع تيارت: سكان الاسطبلات يثورون ضدّ الوعود المعلّقة
خرج العشرات من سكان الحي الهش، أحمد مزهود بمدينة تيارت، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية معبّرين من استيائهم بسبب الوعود التي تلقوها من طرف السلطات المحلية لمنحهم مساكن لائقة أو أراض صالحة للبناء، غير أنّ تلك الوعود بقيت معلّقة لحد الساعة.

  أكد أحد سكان الحي المذكور أنهم حاليا يسكنون في "اسطبلات شيّدها الاستعمار الفرنسي، وأصبحت لا تصلح للسكن"، وتابع: "في كل مرة يؤكدون لنا أننا سنستفيد من مساكن لائقة، لنكتشف أنّها مجرد وعود لا غير، حيث سرعان ما يتّم اقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات"، على حد تأكيده.

وأكدت ربّة بيت تقطن هي الأخرى بالحي نفسه، أنّ القاطنين يتجرعون صنوفا من المعاناة، خاصة وأنّ مساكنهم أضحت تهددها عدة مخاطر، بعد تفتت الجدران وسقوط أسقف المنازل، إضافة إلى انفجار قنوات الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار أمراض بالجملة.     

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