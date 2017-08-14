إيقاف 26 متورطا في إضرام الحرائق عبر 9 ولايات

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن إيقاف 26 متورطا في إضرام الحرائق على مستوى 9 ولايات عبر التراب الوطني.

كانت حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن أتت على الأخضر واليابس، مخلّفة خسائر بشرية ومادية ضخمة، فضلا عن أضرار كبيرة طالت الثروة الغابية.

وجدّد، نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التأكيد قبل 96 ساعة على تكفل الدولة بتعويض كل المتضررين من الحرائق، والأمطار الأخيرة التي مست ولايات الجنوب، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق للمديرية العامة للغابات، أن سجّلت 1604 حريق منذ الفاتح جوان الماضي، ما أدى إلى إتلاف 14310 ألف هكتار من الغابات بينها أشجار مثمرة ومحاصيل زراعية، علما أنّ 576 حريق نشب خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 5 أوت الجاري، ما أدى إلى أضرار طالت 6607 هكتار من الأراضي الغابية.

وأعلن، بدوي، أنّ تعويض المتضرّرين سيكون بعد إجراء تحقيقات معمقة، خاصة بعد إيقاف 6 متورطين منذ أسبوع بولايتي عنابة والبويرة أضرموا الحرائق بشكل متعمّد، فضلا عن أياد بشرية كانت وراء بعض الحرائق التي مست غابات كثيرة على منوال تلك التي طالت الطارف قبل 10 أيام.