بالفيديو- الموّالون يشعلون الأضاحي

في تصريحات لقناة "النهار"، أرجع الموّال، بلقاسم رزيق، إرتفاع أسعار المواشي على مستوى بعض الولايات، إلى عاملين يتمثل الأول في وزارة الفلاحة التي "لم تنظّم القطاع" بحسبه، مقحما ما سماه "عدم توفير مساحات للموّالين إضافة إلى الغلاء الرهيب للأعلاف".

مطالبات بفتح تحقيق

طالب، رزيق، من الأمين العام لوزارة الفلاحة بتشكيل لجنة التحقيق تتحرى بشأن ما يحدث قبل 17 يوما عن يوم النحر الموعود.

ودعا المتحدث ذاته، للتحقيق مع الموّالين، كما نادى بتدخل فعّال يتيح التحكم في أسعار الأضاحي.