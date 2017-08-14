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بالفيديو- الموّالون يشعلون الأضاحي

نشر يوم 2017/08/14 488 0 فتيحة سويسي بالفيديو- الموّالون يشعلون الأضاحي
شهدت أسواق الماشية عبر مناطق الوطن، اليوم الإثنين، ارتفاعا في أسعار الأضاحي، إلى مستوى بلغ 60 ألف دينار، في وقت شهدت مناطق أخرى من الوطن تضاربا في الأسعار، وطغى الاستقرار على أسواق الماشية بالعاصمة.

في تصريحات لقناة "النهار"، أرجع الموّال، بلقاسم رزيق، إرتفاع أسعار المواشي على مستوى بعض الولايات، إلى عاملين يتمثل الأول في وزارة الفلاحة التي "لم  تنظّم القطاع" بحسبه، مقحما ما سماه "عدم توفير مساحات للموّالين إضافة إلى الغلاء الرهيب للأعلاف".

مطالبات بفتح تحقيق

طالب، رزيق، من الأمين العام لوزارة الفلاحة بتشكيل لجنة التحقيق تتحرى بشأن ما يحدث قبل 17 يوما عن يوم النحر الموعود.

ودعا المتحدث ذاته، للتحقيق مع الموّالين، كما نادى بتدخل فعّال يتيح التحكم في أسعار الأضاحي.    

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