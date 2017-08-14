الدرك يوقف لصوص المواشي بولايات الوسط

حسب ما جاء في بيان الدرك، فإنّ هذه العصابة التي انطلقت في نشاطها الإجرامي، استغلت موسم بيع الأضاحي لاستهداف الموالين والمكونة من 3 أفراد من المسبوقين قضائيا كانوا يحترفون سرقة المواشي تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء على مستوى ولايات الوسط، وهي الجزائر العاصمة، البليدة والبويرة، وجرى توقيف هؤلاء أمس الأحد، بعد ورود المعلومات لمصالح الدرك بواسطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 10.55.

وأضاف ذات البيان، أن مصالح درك العاصمة قد استطاعت بعد تلقي مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، مفادها وجود سيارة مشبوهة على متنها 3 أشخاص تجوب أزقة وأحياء بلدية الدكاكنة وغير معروفة لدى أصحاب الحي حيث تمّ توقيفهم من طرف الدرك الوطني، وتبيّن أنّ أفراد العصابة متعودون على سرقة المواشي في هذا الموسم.

وأشار البيان، إلى مثول أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، أين توبعوا بـ "جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة تحت طائلة التهديد".