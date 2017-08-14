"مساهل" يبحث تعزيز الحراك الجزائري الهندي

بحث وزير الشؤون الخارجية "عبد القادر مساهل" مع نظيرته الهندية "سوشما سواراج"، اليوم الاثنين، سبل تعزيز المشاورات الجزائرية الهندية، وأكدا على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومواصلة التشاور سيما على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بنيويورك.

حسب إفادات بيان الخارجية، فإنّ "مساهل" تلقى اتصالا هاتفيا من "سواراج"، وذلك في اطار "التشاور الدائم بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان أنّ الوزيرة الهندية، قد جددت بهذه المناسبة دعوتها لـ "مساهل" للقيام بزيارة رسمية إلى بلدها، وأكّد "مساهل" أنّ هذه الدعوة "حُظيت بالقبول، أما تاريخ الزيارة فسيتم تحديده من خلال اتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية".