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الشرطة تحجز أزيد من 4 كلغ من الكيف وتوقف 6 أشخاص

نشر يوم 2017/08/14 1335 0 مهدي فيراس الشرطة تحجز أزيد من 4 كلغ من الكيف وتوقف 6 أشخاص
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن تمكن قوات الشرطة خلال الفترة الأخيرة، من حجز كمية من المخدرات قدّرت بـ 4 كيلوغرامات و488 غرام، خلال عمليات متفرقة بكل من ولايات تلمسان، وهران، سيدي بلعباس وورقلة، وضبط كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، مع توقيف 6 مشتبه فيهم.

وفق إفادات حسب بيان حصل عليه "النهار أونلاين"، فإنّ وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر الشرطة لأمن دائرة "بني بوسعيد" بتلمسان لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص مشتبه فيه بترويج المخدرات على مستوى أحياء المدينة، وعلى إثر ذلك نفذت ذات العناصر عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه، أسفرت عن توقيفه وضبط 03 كيلوغرام و150غرام من مادة القنب الهندي.

وفي عملية ثانية، تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية وهران، من توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز 200 غرام من الكيف المعالج و191 قرص مهلوس.

وأضاف بيان الشرطة أنّ أمن دائرة حاسي مسعود التابع لأمن ورقلة، تمكّن من توقيف شخص مشتبه فيه كان على متن مركبة، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي تقدر بـ256 غرام من الكيف المعالج، ليتم تحويله إلى المقر على ذمة التحقيق.

في السياق ذاته، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببومرداس من ضبط كمية من مادة القنب الهندي قدرت بـ 480 غرام مع توقيف شخص مشتبه فيه.

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