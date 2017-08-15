الجزائر تخصّص 4 نقاط للحجاج التائهين في السعودية

في منشور له على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنّ مصالحه خصّصت هذه السنة، النقاط المذكورة لمساعدة الحجاج الجزائريين العثور على الفنادق التابعة للبعثة، في حالة التيهان، أو لإخبارها بضياع الوثائق الرسمية، أو أي انشغال خلال أداء مناسك الحج.

وقال، عيسى: "هذا نص رسالة في مجموعة العمل في "الواتساب" تقاسمها إخواني أعضاء بعثة الحج بمكة المكرمة من أجل التكفّل الجيد بالحجاج أحببت أن أقاسمها رواد هذه الصفحة لكل غاية تفيدهم".

وأضاف الوزير: "الرجاء من الاخوة المرافقين توعية الحجاج بالفنادق بحمل بطاقات الفندق التي تدل على المكتب وعنوان الفنادق والتوجه إلى أداء مناسك العمرة أو طواف القدوم في الفترة المسائية بعد صلاة العشاء، في شكل مجموعات وفي حالة تسجيل اي حالة تيهان، نعلمكم أنه توجد فرقة من اعظاء البعثة تضمن المناوبة 24 سا على 24 سا في أربع نقاط هي:

النقطة الأولى: ساحة الملك عبد العزيز بمفترق الطرق أجياد بجانب فندق ابراج الصفوة.

النقطة الثانية: بساحة باب المروة بمخرج نهاية السعي.

النقطة الثالثة: المسفلة تحت الجسر بجانب فندق اوتاد مكة بن داود.

النقطة الرابعة: ساحة التوسعة باب العمرة بجانب موقف الحافلات وفندق دار التوحيد.