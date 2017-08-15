تيبازة: كشف 8 مخابئ إرهابية وورشة لصناعة المتفجرات

حسب بيان لوزارة الدفاع، فإنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت، أمس الإثنين، من كشف ورشة لصناعة المتفجرات و8 مخابئ للإرهابيين، عُثر داخلهما على 6 بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، ورشّاش من نوع rpk وبندقيتي صيد، إضافة إلى مدفع هاون و8 نظارات ميدان، فضلا عن معدات تفجير، وكمية من الذخيرة.

وأفيد أنّه تم العثور على جثة تعود للإرهابي المسمى " محمد.ب"، مدفونة بالقرب من مخبأ للإرهابيين، يحتوي بداخله على 7 هواتف نقالة وكمية من الأدوية والمواد الغذائية، فيما تم تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية.

إيقاف 14 مهرّبا وتاجر مخدرات

تمكّن حراس الحدود بتلمسان من توقيف تاجر مخدرات بحوزته 115 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز 100غرام من مادة الكوكايين بوهران.

وتمكنت مفارز للجيش، من إيقاف 13 مهربا من مختلف الجنسيات، ضبطت بحوزتهم معدات تنقيب عن المعادن وجهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية، بكل من تمنراست و برج باجي مختار.