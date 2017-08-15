الأرض تهتزّ بقوة 4.6 درجة في باتنة

أفاد المركز الجزائري للزلازل، أنّ الهزّة وقعت في حدود 15.50 سا بتوقيت الجزائر، وجرى تحديد مركز الهزة بـ 9 كيلومترات جنوب غرب منطقة "الحاسي" بعاصمة الأوراس، علما أنّ الهزّة لم تخلّف وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت مدينة المسيلة على موعد صباح اليوم الثلاثاء (07.41 سا) بقوة 3.9 درجات على مقياس ريشتر.

وسبق لـ "عبد الكريم يلس" مدير المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن نبّه إلى كون الجزائر تشهد حركية مستمرة لنشاط زلزالي يشمل أيضا دول شمال افريقيا، ويحصي المركز إياه معدل 50 هزة خفيفة في الشهر بالجزائر، أي حوالي ستمائة هزة أرضية في السنة، غير أنّ السكان لا يشعرون بمعظمها.