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الأرض تهتزّ بقوة 4.6 درجة في باتنة

نشر يوم 2017/08/15 2479 3 مريم.ع الأرض تهتزّ بقوة 4.6 درجة في باتنة
اهتزت الأرض في ولاية باتنة، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بقوة 4.6 درجة على سلّم ريشتر، وتسببت في حالة من الهلع والاستنفار أربكت سكان المنطقة الشرقية.

أفاد المركز الجزائري للزلازل، أنّ الهزّة وقعت في حدود 15.50 سا بتوقيت الجزائر، وجرى تحديد مركز الهزة بـ 9 كيلومترات جنوب غرب منطقة "الحاسي" بعاصمة الأوراس، علما أنّ الهزّة لم تخلّف وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت مدينة المسيلة على موعد صباح اليوم الثلاثاء (07.41 سا) بقوة 3.9  درجات على مقياس ريشتر.

وسبق لـ "عبد الكريم يلس" مدير المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن نبّه إلى كون الجزائر تشهد حركية مستمرة لنشاط زلزالي يشمل أيضا دول شمال افريقيا، ويحصي المركز إياه معدل 50 هزة خفيفة في الشهر بالجزائر، أي حوالي ستمائة هزة أرضية في السنة، غير أنّ السكان لا يشعرون بمعظمها.

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Kamel - _l algerir. Setif 2017-08-15T17:07:49+00:00
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Nous sommes les habitants de la ville de Sétif. Nous nous sommes sentis le tremblement de terre. Mais merci Seigneur. N'a pas donné lieu Hnakay. Les pertes. Immatérialité et Abshrah
0
Halima - Algérie/Laghouat 2017-08-15T16:52:50+00:00
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الحمد لله يارب لعدم اي خسائر
0
2017-08-15T16:28:56+00:00
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كانت الهزة مرعبة
0
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