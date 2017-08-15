تلمسان.. توقيف 5 أشخاص بتهمة سقي محاصيل زراعية بالمياه القذرة

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية في ولاية تلمسان، 5 أشخاص يقومون بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة، حسبما علم لدى خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وجاءت العملية بعد قيام عناصر الدرك الوطني بدورية مراقبة بالمنطقة المسماة "أولاد الشارف"، التابعة لبلدية مغنية، حيث تم ضبط 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 69 و82 سنة يقومون بسقي المحاصيل الزراعية من خضر وفواكه بالمياه القذرة حسب ذات المصدر.

وقد تم توقيف الفاعلين وحجز 5 محركات كانت تستعمل في عملية ضخ المياه القذرة من الوادي المجاور للأراضي الفلاحية، في حين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة -كما أشير إليه.