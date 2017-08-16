هلاك 11 شخصا في 11 حادث مرور خلال 24 ساعة

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدينة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنّ مصالحها قامت بـعدّة تـدخّـلات شملت مختلف مجالات وأنشطة أعوانها على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 11 حادث مرور، نتج عنهم وفاة 11 شخصا فيما أصيب 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف ذات البيان، أن أثقل حصيلة سجّلت على مستوى ولاية باتنة، بوفاة 4أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، إثر إنحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 88 بواد "الربوة" في بلدية تيمقاد، مشيرا إلى أنه تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

كما سجّلت مصالح الحماية المدنية وفاة طفل في الخامسة من عمره في بركة مائية بالجلفة.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بتدخلات، تمثلت في إخماد 14 حرائق غابات، و5 حرائق أدغال.