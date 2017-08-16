تدمير 4 مخابئ للإرهابيين بباتنة وتوقيف 3 تجار مخدرات بورقلة

وحسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 أوت 2017، أربعة مخابئ للإرهابيين بمنطقة بئر ليركا ببلدية بني فضالة ولاية باتنة الناحية العسكرية الخامسة.

وأضاف ذات البيان، أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك ثلاثة تجار مخدرات بولاية ورقلة الناحية العسكرية الرابعة، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 458 كيلوغرام، بالإضافة إلى جهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية، وخمسة هواتف نقالة ومبلغ من المال يقدر بـ 811180 دينار جزائري.

من جهة أخرى يضيف نفس المصدر، أنه ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست الناحية العسكرية السادسة كمية من الوقود تقدر بـ 2300 لتر كانت موجهة للتهريب.