تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة بالبليدة

وحسبما أفادت به اليوم الأربعاء خلية الإعلام والصحافة على مستوى هذه الهيئة الأمنية، فإن هذه العصابة الإجرامية المنظمة تتكون من أربعة أشخاص كانت تقوم بنقل المخدرات الصلبة من عدد من الولايات الغربية في اتجاه الجزائر العاصمة.

وأضاف ذات البيان، أن وقائع هذه القضية تعود إلى قيام أفراد الفصيلة الخامسة للأمن والتدخل بموزاية "غرب البليدة" بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار "شرق-غرب" في شطره التابع لإقليم الولاية، أين تم توقيف مركبة وعلى متنها شخصين ليتم بعدها إخضاعها للمراقبة والتفتيش باستعمال الثنائي السينوتقني، حيث تم حجز كمية من المخدرات الصلبة "الكوكايين" مخبأة بإحكام داخل هذه المركبة.

ومواصلة لمجريات التحقيق تم التنقل إلى إحدى ولايات الغرب، أين تم توقيف عنصرين من باقي الشبكة الإجرامية، ومركبة عثر بداخلها على كمية أخرى من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات، كما تم حجز وسائل الاتصال التي كانت تستعمل فيما بين أفراد الشبكة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم تقديم جميع أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أمر بإيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.