الدرك الوطني يطبق النظام الإلكتروني لتعقب السيارات المسروقة

تدعمت مصالح الأمن الوطني بولاية البليدة، مؤخرا بنظام الكتروني متطور لمواجهة سرقة السيارات وتعقب المركبات محل البحث، مما سيساهم كثيرا في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء خلية الإعلام و العلاقات العامة على مستوى هذه الهيئة الأمنية.

وأوضحت، ذات المصادر أن ثلاثة سيارات شرطة تدعمت بهذا النظام الإلكتروني المتطور كمرحلة أولى على أن تشمل هذه الخدمة عدة مركبات أخرى مستقبلا.

ويتيح هذا النظام القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات، إلى جانب تحديد الموقع، كما تم وضع كاميرات مثبتة بأجزاء المركبة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء مما يمكن من استعمالها ليلا ونهارا.

ويمكن هذا النظام المتطور أيضا، تضيف ذات المصالح من قراءة حوالي 15ألف لوحة ترقيم سيارة يوميا، ومطابقتها آليا مع قاعدة المعطيات الخاصة بالسيارات محل بحث وعرضها عبر شاشة جهاز حاسوب مثبتة داخل المركبة، مما يسمح بالتعرف على ألواح ترقيم المركبات محل بحث أو المركبات التي تعرضت للسرقة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى كشف ذات المصدر عن استقبال قاعة العمليات لأمن الولاية خلال الشهر المنصرم 11.376 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 ، و خط شرطة النجدة 17 مما ساعد على معالجة العديد من القضايا.

وتضمنت هذه الإتصالات، 95 مكالمة للتبليغ عن وقوع جرائم، و 71 أخرى للتبليغ عن حوادث المرور، إلى جانب 4653 مكالمة لطلب النجدة و التدخل، و 6138 اتصال هاتفي لطلب الإستفسار و التوجيه.