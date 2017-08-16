إيقاف موظف متورط في قضية رشوة بتيزي وزو

وأفاد بيان لذات المصالح، أن الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، تمكنت بعد وضع خطة محكمة من إيقاف موظف يشغل منصب رئيس مصلحة بمديرية أملاك الدولة متلبسا بالرشوة على مستوى المدينة الجديدة لتيزي وزو.

وأضاف ذات البيان، أن عملية إيقافه تمت بعد تبليغ أحد المواطنين عن طلب ذات الموظف بدفع مبلغ مالي كرشوة مقابل منح تسهيلات في ملف إنجاز مشروع، حيث بتاريخ اليوم الموافق لـ: 16 أوت 2017، تم تقديم المعني بالأمر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو ليتم إيداعه الحبس المؤقت عن تهمة جنحة طلب مزية غير مستحقة لآداء عمل من واجباته.