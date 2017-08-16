هلاك شخص ردما تحت الرمال في عين الدفلى

وحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية لـموقع "النهار أونلاين" ، فإن الحادث وقع عندما سقط العاملين داخل تجويف المرملة، مما أسفر عن هلاك أحدهما ردما وإصابة آخر بجروح خطيرة .

وأضاف المصدر، أن مصالح الحماية تدخلت وقامت بانتشال جثة الضحية تحت الأنقاض ونقل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى القريب من المنطقة.

وأوضح نفس المصدر، أن عدم احترام شروط العمل ومقاييس قلع الرمال عقب تجاوزهم عمق كبير وصل إلى عشرة أمتار، كان سبب الكارثة.

الجدير بالذكر، ان المصالح الأمنية فتحت تحقيقا معمقا في القضية.