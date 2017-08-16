الجزائر تنتج أزيد من 35 مليون قنطار من الحبوب

كشف مدير ضبط وتطوير المنتجات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، عوماري الشريف، عن الحصيلة الأولية لإنتاج الحبوب خلال موسم 2017، و التي بلغت حتى منتصف شهر أوت الجاري أزيد من 35 مليون قنطار.

وأضاف المصدر، أن حملة الحصاد بلغت نسبة 88 في المائة من المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب بعدما تم حصد 2.5 مليون هكتار من المساحات المسقية ، من مجموع 3.5 مليون هكتار، بعد تم تحويل أزيد من 900 ألف هكتار لإنتاج الأعلاف.

وأكد المتحدث، أنه تم تسجيل 10 ملايين قنطار من الشعير، كما عرف انتاج البقول الجافة خاصة العدس والحمص تحسنا ملحوظا في الانتاج.