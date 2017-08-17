لا خسائر في صفوف حجاج الجزائر إثر اضطراب كهربائي بمكة

طمأنت الخلية ذاتها، أقارب الحجاج الجزائريين الذين إلتحقوا بالبقاع المقدسة، بسلامة ذويهم، بعد انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف المصاعد، الأمر خلق حالة من الهلع دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية، نقلا عن نائب رئيس مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة، "كريم بن زيدان"، أنّ انقطاع التيار الكهربائي في حدود الحادية عشرة و44 دقيقة ليلا بتوقيف مكة المكرمة، وقع على مستوى فندق "بكة الصلاح" بشارع "أجياد" مما خلق حالة من الهلع لدى حجاجنا الميامين".

وانتهى المتحدث ذاته، إلى أنّ الأمور عادت إلى مجراها، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.