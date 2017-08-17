العثور على 198 حاج جزائري "تائه" في السعودية

في تصريحات صحفية، أكد، بختي، أنّ 198 حاج جزائري تاه في السعودية بينهم 165 على مستوى المدينة المنورة و33 بمكة المكرمة، تم العثور عليهم كلهم، ومرافقتهم إلى الفنادق.

في السياق ذاته، قال الملازم الأول إنّ مهمته الأساسية هي البحث عن التائهين وتوجيههم ومرافقتهم طبيا خلال نقل الحاج إلى المستشفى.

وحسب ما أفاد به المكلّف بالإسكان "عبد القادر قاضي"، استقبلت السعودية إلى غاية الأربعاء 12 رحلة خاصة بالديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية تضمّ 2640 حاج، ومن المتوقع أن يصل إلى 19 رحلة بحوالي 4 آلاف حاج إلى مكة المكرمة.