بسكرة .. هلاك 5 أشخاص في حادث مرور

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الرائد، عمر سلاطنية، تأكيده أنّ الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بالمكان المسمى "شقة"، عندما اصطدمت حافلة لنقل المسافرين تحمل ترقيم بسكرة، وتضمن الربط بين "حاسي مسعود" و"عنابة" بشاحنة بترقيم ولاية أم البواقي.

وتم نقل جثامين الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و28 سنة نحو مستشفى بشير بن ناصر، في وقت تضررت الحافلة بشكل تام.

وأضاف المتحدث أنّ الجرحى الذين يوجد بعضهم في حالة خطيرة تتراوح أعمارهم بين 10 و65 سنة، موضحا أنه تم تحويل استعجالي لـ43 جريحا باتجاه مستشفى "بشير بن ناصر" بعاصمة الولاية، فيما تم نقل 6 جرحى آخرين نحو مركز العلاج لبلدية "أوماش".

وتمّ تسخير 13 سيارة إسعاف و5 شاحنات إطفاء ومركبتين للنقل، فضلا عن 59 عونا للحماية المدنية لولاية بسكرة من أجل إنقاذ الضحايا وتحويلهم إلى مؤسسات الصحة.

من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.