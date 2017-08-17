"الأرندي" يراهن على صف جدّ متقدم في المحليات

في تصريحات خاصة بـ "النهار أون لاين "، أفاد "شهاب" أنّ آخر أجل لإيداع ملفات مترشحي "الأرندي" للمحليات، سيكون هذا الأحد، مشيرا إلى أنّ الحزب الثاني في البرلمان، سيسخّر كل كوادره وإمكانياته لتحقيق نتائج جد متقدمة في اقتراع المجالس البلدية والولائية القادمة، والنسج على منوال المئة مقعد في الإنتخابات التشريعية الماضية.

وأضاف "شهاب": "التحضيرات للمحليات جارية على قدم وساق، وبصفة منظمة، حيث تمّ تنصيب لجان مختصة عبر مختلف ولايات الوطن، وتجنيد كافة كوادر الحزب للنجاح في هذا الموعد الإنتخابي، ولا تزال عملية جمع قوائم المترشحين متواصلة".

وقال الناطق الرسمي لـ "الأرندي"، إنّ النجاح الذي حققه الحزب في المؤتمر الأخير، سيكون بمثابة انطلاقة لتحضير الانتخابات المحلية، خاصة بعدما حلّ حزب "أحمد أويحيى" وصيفا لـ "الأفالان" في تشريعيات الرابع ماي الفارط.

وأشار "شهاب" إلى "عدم تسجيل أي خروقات لتعليمات القيادة الوطنية، باستثناء ما شهدته بعض البلديات"، وأضاف: "قيادة الأرندي ومناضليه يحرصون على تهيئة القواعد النضالية والشعبية للحزب، لكسب رهان المحليات.