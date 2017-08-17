"ولد عباس": "الرئيس القادم سيكون أفلانيا"

برسم لقاء موسع جمعه مع أعضاء المكتب السياسي ومحافظي الحزب، ذكر، ولد عباس: "من له طموح في الرئاسة، فالطريق مفتوحة لـ 2019"، قبل أن يؤكد بتصميم: "الرئيس القادم لن يكون إلاّ وجها أفلانيا".

وفي ردّه عن سؤال حول طموح، أحمد أويحيى، في الوصول إلى سدة الحكم في 2019، قال، ولد عباس": "كل واحد ربي يسهل عليه، وسنقدم مرشحنا، ونعمل على أن يفوز بالرئاسيات".

وبشأن تولي، أويحيى، للوزارة الأولى، اعتبر، ولد عباس، أنّ "أويحيى رجل دولة، وهو سيتحمّل كل مسؤولياته"، مضيفا: "الأفلان ليس له أي تحفظات على التشكيلة الحكومية الجديدة"، كما لاحظ أنّ: "أويحيى ليس مُطالبا بعرض برنامج حكومته مجددا على البرلمان"، تبعا لأنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق على برنامج حكومة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، وهذه الحكومة لم تتغير، معلّقا: "التعديل الحكومي مسّ 3 قطاعات فقط، وهذا لن يؤثر".