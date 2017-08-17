أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

38 ولاية معنية بتدريس الأمازيغية في الموسم القادم

نشر يوم 2017/08/17 75 0 فهيمة قندوز 38 ولاية معنية بتدريس الأمازيغية في الموسم القادم
كشف "سي الهاشمي عصاد" الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، اليوم الخميس، عن تدريس اللغة الأمازيغية عبر 38 ولاية، برسم الموسم الدراسي المقبل.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "عصاد"، أنّ عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تندرج في سياق إتفاقية الشراكة المبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية، المبرمة في فيفري 2015، وعليه، سيتم تعميم تدريس الأمازيغية عبر الولايات الـ 38.

وأوضح "عصاد"، أنّ هذا الأمر يُعد خطوة إضافية والغاية المرجوة منه، هي تعميم  تدريس هذه اللغة عبر 48 ولاية، وحتى خارج أرض الوطن لفائدة أبناء الجالية الجزائرية في المهجر، مشيرا إلى أنّ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، يعترضه بعض العقبات الخاصة بتوفير المناصب المالية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إضافة إلى تسجيل نوع من اللا تجانس في المنظومة التربوية، بخصوص تدريس هذه الأخيرة.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا