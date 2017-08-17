38 ولاية معنية بتدريس الأمازيغية في الموسم القادم

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "عصاد"، أنّ عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تندرج في سياق إتفاقية الشراكة المبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية، المبرمة في فيفري 2015، وعليه، سيتم تعميم تدريس الأمازيغية عبر الولايات الـ 38.

وأوضح "عصاد"، أنّ هذا الأمر يُعد خطوة إضافية والغاية المرجوة منه، هي تعميم تدريس هذه اللغة عبر 48 ولاية، وحتى خارج أرض الوطن لفائدة أبناء الجالية الجزائرية في المهجر، مشيرا إلى أنّ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، يعترضه بعض العقبات الخاصة بتوفير المناصب المالية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إضافة إلى تسجيل نوع من اللا تجانس في المنظومة التربوية، بخصوص تدريس هذه الأخيرة.