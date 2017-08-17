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اتصالات الجزائر تعلن عن تغيير أرقام الهواتف في ولايتين

نشر يوم 2017/08/17 101 0 فتيحة سويسي اتصالات الجزائر تعلن عن تغيير أرقام الهواتف في ولايتين
أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، أنه سيطرأ تغيير على أرقام هواتف زبائنها في كل من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، نظرا لمتطلبات الانتقال إلى جهاز التكنولوجيا الجديد متعدد الخدمات.

 حسب المصدر ذاته، فإنّ العمليات المذكورة ستتم على التوالي يومي الأحد والإثنين القادمين.

 

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