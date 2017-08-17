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اتصالات الجزائر تعلن عن تغيير أرقام الهواتف في ولايتين
نشر يوم 2017/08/17
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فتيحة سويسي
أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، أنه سيطرأ تغيير على أرقام هواتف زبائنها في كل من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، نظرا لمتطلبات الانتقال إلى جهاز التكنولوجيا الجديد متعدد الخدمات.
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#اتصالات الجزائر
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#أرقام الهواتف
حسب المصدر ذاته، فإنّ العمليات المذكورة ستتم على التوالي يومي الأحد والإثنين القادمين.
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