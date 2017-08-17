بالفيديو- "ولد عباس": "قصدت سيدي سعيد وليس سعيد"!

أياما بعد التعليق الصاخب لـ "ولد عباس" بشأن الرئاسيات المقبلة، حرص، ولد عباس، على إبطال تأويلات جملته المذكورة التي أثارت ضجة إعلامية وسياسية، وشدّد في لقاء موسّع مع كوادر "الأفلان": "لم أقصد بتاتا سعيد شقيق الرئيس بوتفليقة، وإنما قصدت "سيدي سعيد" الولي الصالح لولاية عين تموشنت".

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل منذ 96 ساعة، إثر تصريح مثير أطلقه "ولد عباس"، وأفرز ذلك ردات فعل واسعة، خصوصا بعدما قال القائد الأفلاني "كي يزيد يسموه سعيد".

وأفرز تصريح "ولد عباس" تعاليق متضاربة في شبكات "فيسبوك"، "تويتر" و"يوتيوب"، بينما اجتهد آخرون في التأويل، ومحاولة فكّ "شيفرة" الجملة المذكورة.