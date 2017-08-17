10 آلاف طلب إيواء للجامعيين الجدد

صرّح، جمال بوقزاطة، مدير التكوين العالي بالوزارة: "نهدف لتسهيل طلبات الايواء للطلبة الجدد، وتمّ فتح أرضية إلكترونية لتلقي طلبات الايواء

بالإقامات الجامعية، وسيمتد عمل هذه الأرضية إلى غاية العشرين أوت الجاري، على أن يُعاد فتحها مجددا من 5 الى 9 سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن، تمّ تسجيل ما يقارب 10 آلاف طلب إيواء".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث ذاته أنه تم الإتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الضمان الإجتماعي، بهدف تسهيل منح بطاقة الشفاء للطلبة الجدد من خلال استغلال المعلومات الموجودة بالأرضية الإلكترونية للوزارة.