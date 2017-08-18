تراجع حوادث المرور بـ 35 % في تيبازة

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، على لسان الرائد "عبد الرحمان ريغي"، قائد السرية الإقليمية التابعة للدرك الوطني بتيبازة، أنّ التدابير الأمنية المتخذة في إطار تأمين موسم الإصطياف، مكّنت من تسجيل إنخفاض في حوادث المرور بنسبة 35 من المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار المسؤول ذاته، أنّ نسبة حوادث المرور تراجعت هذا الموسم بفضل الوسائل المسخرة من طرف مصالح الدرك الوطني، على غرار الأجهزة التقنية الحديثة المتعلقة بتحديد السرعة، وجهاز قياس نسبة الكحول، بالإضافة إلى الثنائية السينوتيقية "الكلب البوليسي المختصة في الكشف عن المخدرات".

وأكد "ريغي"، أنّ مصالح الدرك تحرص على تحجيم "إرهاب المرور" خاصة في الفترة الليلية، إلى جانب منع الإعتداءات على الطريق بأشكالها، ومحاربة كافة أنواع الجريمة حفاظا على سلامة وأمن المواطنين وتوفير الراحة والطمأنينة عبر مختلف الشواطئ والأماكن العمومية والساحات التي تعرف توافدا.