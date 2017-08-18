اختناق شخصين إثر حريق في وهران

قال، عابد قونة، العريف في المديرية الولائية للحماية المدنية بوهران، أنّه في حدود (22.59 سا) من ليلة الخميس، تلقت مصالح الحماية المدنية اتصالا مفاده نشوب حريق داخل عمارة تتكوّن من 31 طابقا.

وأفيد أنّ الحريق الناجم عن شرارة مسّت العدّادات الكهربائية، استمرّ لنحو ثلاث ساعات، وانتشر عبر الكوابل الرئيسية لثلاثة طوابق، ما أدى إلى دخان كثيف وخلق حالة من الهلع لدى السكان، الذين تمّ إجلائهم من طرف فرق الإنقاذ بواسطة السلالم الميكانيكية، وأضاف، قونة، أنّ أفراد الحماية المدنية نقلوا شخصين أصيبا بضيق في التنفس إلى مستشفى "إيسطو" بوهران.

وأشار المتحدث ذاته، أنّه جرى استخدام مروحيات الحماية المدنية لإخماد الحريق في حدود الثانية صباحا.

من جهتها، سخّرت مصالح الحماية المدنية شاحنات الإطفاء لتفادي انتشار رقعة الحريق.